Андреян Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Елисей Павлович
Мать: Степанида Викуловна
Бракосочетание
20.10.1863 ст.
Жена: Ксения Данилова
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1867 ст.
Дочь: Чекалова Надежда Адрианова
Мать ребёнка: Ксения Данилова
Рождение ребёнка
06.09.1874 ст.
Дочь: Анна Андреянова
Мать ребёнка: Ксения Данилова
Смерть
1910