Андреян Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреян Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Елисей Павлович

Мать: Степанида Викуловна

Бракосочетание
20.10.1863 ст.

Жена: Ксения Данилова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1867 ст.

Дочь: Чекалова Надежда Адрианова

Мать ребёнка: Ксения Данилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1874 ст.

Дочь: Анна Андреянова

Мать ребёнка: Ксения Данилова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
1910
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