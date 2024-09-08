Шевелева Фомина Федосья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения01.06.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.01.1852
Рождение
01.06.1852
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Фомина Епистинья Лепестинья Даниловна
Отец ребёнка: Фомин Даниил Терентьевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Фомин Александр Данилович
Отец ребёнка: Фомин Даниил Терентьевич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Фомин Даниил Терентьевич
Рождение ребёнка
28.09.1889
Отец ребёнка: Фомин Даниил Терентьевич
Рождение ребёнка
10.02.1891
Отец ребёнка: Фомин Даниил Терентьевич
Рождение ребёнка
04.08.1892
Дочь: Фомина Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Фомин Даниил Терентьевич
Смерть
Неизвестно