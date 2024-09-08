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Шевелева Фомина Федосья Гавриловна

Место рождения

Супринская, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

01.06.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.01.1852

Муж: Фомин Даниил Терентьевич

Рождение
01.06.1852

Отец: Шевелев Гаврила Тихонович

Мать: Шевелева Татьяна Герасимовна

Супринская, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Фомина Епистинья Лепестинья Даниловна

Отец ребёнка: Фомин Даниил Терентьевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Фомин Александр Данилович

Отец ребёнка: Фомин Даниил Терентьевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Фомин Игнатий Данилович

Отец ребёнка: Фомин Даниил Терентьевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.09.1889

Сын: Фомин Михаил Данилович

Отец ребёнка: Фомин Даниил Терентьевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.02.1891

Сын: Фомин Федор Данилович

Отец ребёнка: Фомин Даниил Терентьевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.08.1892

Дочь: Фомина Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Фомин Даниил Терентьевич

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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