Юрьева Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Юрьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Юрьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Юрьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Юрьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
02.02.1856
Сын: Юрьев Федот Иванович
Отец ребёнка: Юрьев Иван Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно