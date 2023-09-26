Юрьева Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрьева Матрена Петровна

Юрьева Матрена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Юрьев Иван Николаевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Юрьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Николаевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Юрьев Иван Николаевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Юрьев Иван Николаевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.02.1856

Сын: Юрьев Федот Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Николаевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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