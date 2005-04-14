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Кондин эдуард прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1965

Дата смерти

14.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1965

Отец: Кондин Прокопий петрович

Мать: Кондина софья константиновна

Бракосочетание
30.12.1990

Жена: Кондина марина герасимовна

Рождение ребёнка
13.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондина марина герасимовна

Рождение ребёнка
28.04.1993

Сын: Кондин евгений эдуардович

Мать ребёнка: Кондина марина герасимовна

Рождение ребёнка
17.04.2000

Дочь: Кондина Надежда Эдуардовна

Мать ребёнка: Кондина марина герасимовна

Смерть
14.04.2005
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