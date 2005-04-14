Кондин эдуард прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1965
Дата смерти14.04.2005
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1965
Бракосочетание
30.12.1990
Рождение ребёнка
13.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондина марина герасимовна
Рождение ребёнка
28.04.1993
Сын: Кондин евгений эдуардович
Мать ребёнка: Кондина марина герасимовна
Рождение ребёнка
17.04.2000
Дочь: Кондина Надежда Эдуардовна
Мать ребёнка: Кондина марина герасимовна
Смерть
14.04.2005