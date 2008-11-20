Сидорова Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

198 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.2008

Отец: Сидоров Максим

Мать: Борисова Ольга Михайловна

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