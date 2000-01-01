Рублёва Васса Луповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва Васса Луповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

1907 г.р.
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Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Рублёв Степан Андреевич

Отец ребёнка: Рублёв Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублёв Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
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