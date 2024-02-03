Иванова (Михайлиди) Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.2001
Дочь: Коровкина (Иванова) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
16.04.2012
Дочь: Иванова Виктория Дмитриевна
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
01.12.2016
Сын: Иванов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Викторович