Иванова (Михайлиди) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Михайлиди) Ольга Григорьевна

Иванова (Михайлиди) Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
26.09.2001

Дочь: Коровкина (Иванова) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
16.04.2012

Дочь: Иванова Виктория Дмитриевна

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
01.12.2016

Сын: Иванов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.