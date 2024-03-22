Азовцева Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения03.04.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1950
Отец: Азовцев Петр Алексеевич
Мать: Кононова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
19.07.1976
Дочь: Мулина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мулин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
23.03.1979
Отец ребёнка: Мулин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
23.04.1987
Отец ребёнка: Мулин Иван Григорьевич
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно