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Азовцева Валентина Петровна

Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

03.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1950

Отец: Азовцев Петр Алексеевич

Мать: Кононова Нина Николаевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.07.1976

Дочь: Мулина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мулин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
23.03.1979

Сын: Мулин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Мулин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
23.04.1987

Сын: Мулин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мулин Иван Григорьевич

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулин Иван Григорьевич

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