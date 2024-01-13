Варгасова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Варгасов Николай
Восприемник
1867
Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
ф.701-2-13 л.235об МК с.Ильинского 1867 ГАКО Николай Иванов Сахаров Родители: Села Ильинского Ильинской церкви дьякон Иоанн Николаев Сахаров и законная жена его Павла Яковлевна Восприемники: того же с... Показать все
Место жительства
1867
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно