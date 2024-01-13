Варгасова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варгасова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Варгасов Николай

Мать: не указана

Восприемник
1867
Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
ф.701-2-13 л.235об МК с.Ильинского 1867 ГАКО Николай Иванов Сахаров Родители: Села Ильинского Ильинской церкви дьякон Иоанн Николаев Сахаров и законная жена его Павла Яковлевна Восприемники: того же с... Показать все
Место жительства
1867
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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