Солодянкина Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Евдокия Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Солодянкин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Солодянкин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Солодянкин Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Солодянкин Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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