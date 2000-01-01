Солодянкина Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Солодянкин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Солодянкин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Солодянкин Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Солодянкин Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно