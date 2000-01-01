Безпалов Клемент Григорьевич
Место рожденияЗабалуйка, 433001, Россия
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
28.01.1873
Сын: Беспалов Иван Климентович
Мать ребёнка: Безпалова Улита Никитина
Забалуйка, 433001, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безпалова Улита Никитина
Смерть
Неизвестно