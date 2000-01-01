Безпалов Клемент Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безпалов Клемент Григорьевич

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Место рождения

Забалуйка, 433001, Россия

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, 433001, Россия
Рождение ребёнка
28.01.1873

Сын: Беспалов Иван Климентович

Мать ребёнка: Безпалова Улита Никитина

Забалуйка, 433001, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безпалова Улита Никитина

Смерть
Неизвестно
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