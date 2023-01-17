Михалкин Валерий Борисович
Место рождения
Дата рождения19.06.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1952
Бракосочетание
03.02.1979
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1980
Сын: Михалкин Максим Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности