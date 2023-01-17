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Михалкин Валерий Борисович

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

19.06.1952

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

1980 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1952

Отец: Михалкин Борис Степанович

Мать: Михалкина Софья Павловна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
03.02.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1980

Сын: Михалкин Максим Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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