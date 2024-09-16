Фëдорова (Солуянова) Марина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФëдорова (Солуянова) Марина Константиновна

Фëдорова (Солуянова) Марина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1963

Отец: Солуянов Константин Иванович

Мать: Солуянова (Баранова) Полинария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фëдоров Игорь

Рождение ребёнка
11.03.1986

Дочь: Лесничая (Фёдорова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Николаевич

Рождение ребёнка
25.10.2000

Сын: Фëдоров Владимир Игоревич

Отец ребёнка: Фëдоров Игорь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.