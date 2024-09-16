Фëдорова (Солуянова) Марина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фëдоров Игорь
Рождение ребёнка
11.03.1986
Дочь: Лесничая (Фёдорова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.2000
Сын: Фëдоров Владимир Игоревич
Отец ребёнка: Фëдоров Игорь