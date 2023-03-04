Тен Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тен Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1972

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Пк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1972

Отец: Тен Степан

Мать: Ким Виктория

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