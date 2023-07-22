Чуканова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуканова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Чуканов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Чуканов Михаил Тимофеевич

Мокрое, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуканов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Чуканов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуканова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Чуканов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуканова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Чуканов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуканов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чуканов Михаил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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