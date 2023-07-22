Чуканова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Чуканов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Чуканов Михаил Тимофеевич
Мокрое, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуканов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Чуканов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуканова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Чуканов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуканова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Чуканов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуканов Михаил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно