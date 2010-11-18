Михеева (Петрухина) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Петрухина) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1950

Дата смерти

18.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1950

Отец: Василий

Мать: Клокова Анна Степановна

Рождение ребёнка
27.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мкртчан Борис

Рождение ребёнка
18.05.1978

Дочь: Евстигнеева Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Михеев Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Николай Степанович

Смерть
18.11.2010
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