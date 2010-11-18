Михеева (Петрухина) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1950
Дата смерти18.11.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1950
Отец: Василий
Мать: Клокова Анна Степановна
Рождение ребёнка
27.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мкртчан Борис
Рождение ребёнка
18.05.1978
Дочь: Евстигнеева Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Михеев Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.2010