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Дмитренкова Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1891 ст.

Муж: Дмитренков Василий Васильевич

Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 179 об.
Рождение ребёнка
02.10.1892 ст.

Дочь: (Дмитренкова) Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Дмитренков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
03.01.1895 ст.

Дочь: (Дмитренкова) Домника Васильевна

Отец ребёнка: Дмитренков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Дмитренков Евсевий Васильевич

Отец ребёнка: Дмитренков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
02.05.1904 ст.

Сын: Дмитренков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дмитренков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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