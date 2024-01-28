Дмитренкова Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1891 ст.
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 179 об.
Рождение ребёнка
02.10.1892 ст.
Дочь: (Дмитренкова) Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Дмитренков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1895 ст.
Дочь: (Дмитренкова) Домника Васильевна
Отец ребёнка: Дмитренков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Дмитренков Евсевий Васильевич
Отец ребёнка: Дмитренков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
02.05.1904 ст.
Сын: Дмитренков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Дмитренков Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно