Коршунова (Клушина) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1979
Рождение ребёнка
09.04.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коршунов Владимир Николаевич
Юбилейный, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.05.2007
Сын: Коршунов Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Коршунов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.2014
Сын: Деликатный Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Деликатный Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно