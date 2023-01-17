Коршунова (Клушина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршунова (Клушина) Ольга Владимировна

Коршунова (Клушина) Ольга Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1979

Отец: Клушин Владимир Васильевич

Мать: Клушина Галина Александровна

Рождение ребёнка
09.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коршунов Владимир Николаевич

Юбилейный, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.05.2007

Сын: Коршунов Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Коршунов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.2014

Сын: Деликатный Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Деликатный Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деликатный Андрей Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close