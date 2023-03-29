Быстрова Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1837
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Быстров Карп Иванов
Отец ребёнка: не указан
незаконнорождённый Крестные Петр Дубинин и малолетняя Матрена Быстрова
Рождение ребёнка
27.04.1841 ст.
Сын: Быстров Яков Иванов
Отец ребёнка: Быстров Иван Илларионович
крестные: г. Бузулука мещанин Никонов Хуртин (?) и унтера Петра Егорова дочь Евдокия (?) примечание: 1 стола выпись учинена для метрического свидетельства 15 сентября 1889 г.
Рождение ребёнка
03.06.1850
Дочь: Быстрова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Быстров Иван Илларионович
крестные: деревни Ченцовой крестьянин Николай Мясников и Петра Мясникова жена Матрена Илларионова
Смерть
Неизвестно