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Быстрова Раиса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1837

Муж: Быстров Иван Илларионович

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Быстров Карп Иванов

Отец ребёнка: не указан

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
незаконнорождённый Крестные Петр Дубинин и малолетняя Матрена Быстрова
Рождение ребёнка
27.04.1841 ст.

Сын: Быстров Яков Иванов

Отец ребёнка: Быстров Иван Илларионович

крестные: г. Бузулука мещанин Никонов Хуртин (?) и унтера Петра Егорова дочь Евдокия (?) примечание: 1 стола выпись учинена для метрического свидетельства 15 сентября 1889 г.
Рождение ребёнка
03.06.1850

Дочь: Быстрова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Быстров Иван Илларионович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
крестные: деревни Ченцовой крестьянин Николай Мясников и Петра Мясникова жена Матрена Илларионова
Смерть
Неизвестно

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