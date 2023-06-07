Щербина Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Щербина Петр Васильевич

Мать: Щербина Матрена

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неизвестная

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неизвестная

Смерть
1997
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