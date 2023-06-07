Щербина Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Щербина Петр Васильевич
Мать: Щербина Матрена
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1969
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1997