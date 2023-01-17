Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1832
Сын: Ульдяков Василий Петрович
Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
20.03.1850
Дочь: Белованова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Фекла Петровна
Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич