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Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1832

Сын: Ульдяков Василий Петрович

Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ульдяков Иван Петрович

Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
20.03.1850

Дочь: Белованова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ульдяков Осип Петрович

Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ульдяков Федор Петрович

Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Фекла Петровна

Отец ребёнка: Ульдяков Пётр Яковлевич

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