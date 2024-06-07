Кресальная (Бондарь) Евдокия Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКресальная (Бондарь) Евдокия Дмитриевна

Кресальная (Бондарь) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кресальный Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Кресальный Алексей Власиевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Кресальный Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кресальный Алексей Власиевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кресальный Спиридон Алексеевич

Отец ребёнка: Кресальный Алексей Власиевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Кресальная) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Кресальный Алексей Власиевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.