Кресальная (Бондарь) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кресальный Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Кресальный Алексей Власиевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Кресальный Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Кресальный Алексей Власиевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кресальный Спиридон Алексеевич
Отец ребёнка: Кресальный Алексей Власиевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Кресальная) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Кресальный Алексей Власиевич
Смерть
Неизвестно