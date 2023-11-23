Голиков Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голиков Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

07.11.1838

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Рожалова Мологского уезда
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Голиков) Мария Иванова

Мать ребёнка: (Голиков) Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1789

Сын: Голиков Павел Иванов

Мать ребёнка: (Голиков) Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Голиков) Ирина Иванова

Мать ребёнка: (Голиков) Марфа Васильева

Смерть
07.11.1838

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