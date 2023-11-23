Голиков Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти07.11.1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Рожалова Мологского уезда
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Голиков) Мария Иванова
Мать ребёнка: (Голиков) Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Голиков Павел Иванов
Мать ребёнка: (Голиков) Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Голиков) Ирина Иванова
Мать ребёнка: (Голиков) Марфа Васильева
Смерть
07.11.1838