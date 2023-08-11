Устинова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Устинова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Устинов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Антон Владимирович

Отец ребёнка: Устинов Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Владимир Викторович

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