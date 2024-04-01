Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лузин) Юлия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лузин) Светлана Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно