Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лузин Григорий Григорьевич

Мать: Лузина (Патракова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лузин) Юлия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лузин) Светлана Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно

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