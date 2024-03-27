Скутов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутов Андрей

Место рождения

деревня Стриганцы, Витебский р-н

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Скутов Влас

Мать ребёнка: Скутова Анастасия

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
По 1855

Сын: Скутов Сидор

Мать ребёнка: Скутова Анастасия

д. Стриганцы, Витебская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скутов Сидор Андреевич

Мать ребёнка: Скутова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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