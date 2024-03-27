Скутов Андрей
Место рождениядеревня Стриганцы, Витебский р-н
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Скутов Влас
Мать ребёнка: Скутова Анастасия
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
По 1855
Сын: Скутов Сидор
Мать ребёнка: Скутова Анастасия
д. Стриганцы, Витебская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скутова Анастасия
Смерть
Неизвестно