Siedlecki Władysław
Место рожденияDzbądz/Różan
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти27.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
20.08.1893
Сын: Siedlecki Stanisław
Мать ребёнка: Siedlecka (Jaworucka) Marianna
Рождение ребёнка
03.10.1900
Сын: Siedlecki Czesław
Мать ребёнка: Siedlecka (Jaworucka) Marianna
Рождение ребёнка
29.03.1908
Дочь: (Siedlecka) Genowefa
Мать ребёнка: Siedlecka (Jaworucka) Marianna
Смерть
27.07.1915