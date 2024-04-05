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Siedlecki Władysław

Место рождения

Dzbądz/Różan

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

27.07.1915

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Siedlecki Wojciech

Мать: Manowska,Siedlecka (Godlewska) Marianna

Бракосочетание
1885

Жена: Siedlecka (Jaworucka) Marianna

Рождение ребёнка
20.08.1893

Сын: Siedlecki Stanisław

Мать ребёнка: Siedlecka (Jaworucka) Marianna

Рождение ребёнка
03.10.1900

Сын: Siedlecki Czesław

Мать ребёнка: Siedlecka (Jaworucka) Marianna

Рождение ребёнка
29.03.1908

Дочь: (Siedlecka) Genowefa

Мать ребёнка: Siedlecka (Jaworucka) Marianna

Смерть
27.07.1915

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