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Михайла Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1717 г.р.

Жена

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: Евгения Семенова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Игнатий Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Кирилова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Сидор Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Кирилова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Архип Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Кирилова

Смерть
1790
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