Михайла Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1790
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: Евгения Семенова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Игнатий Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея Кирилова
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сидор Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея Кирилова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Архип Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Кирилова
Смерть
1790