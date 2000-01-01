Савина (Шкаева) Евгения Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Шкаева) Евгения Фёдорова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
23.01.1904 ст.

Муж: Савин Григорий Егоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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