Hekel (Bühler) Welgelmina
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1932
Отец: Bühler Valentin
Мать: Bühler Magdalena
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Hekel Michail
Смерть
Неизвестно