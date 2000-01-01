Hekel (Bühler) Welgelmina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hekel (Bühler) Welgelmina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1932

Отец: Bühler Valentin

Мать: Bühler Magdalena

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hekel Michail

Смерть
Неизвестно
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