Коноплева (Кучумова) Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1931
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1931
Отец: Кучумов Петр Петрович
Рождение ребёнка
28.08.1957
Отец ребёнка: Коноплев Василий Васильевич
деревня Вавилово Октябрьский район Крымская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноплев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Коноплев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноплев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Коноплев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коноплев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лушникова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Коноплев Василий Васильевич