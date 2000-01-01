Коноплева (Кучумова) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплева (Кучумова) Клавдия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1931

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1931

Отец: Кучумов Петр Петрович

Мать: Кучумова Огния Михайловна

Рождение ребёнка
28.08.1957

Сын: Коноплев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Коноплев Василий Васильевич

деревня Вавилово Октябрьский район Крымская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Коноплев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Коноплев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Коноплев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лушникова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Коноплев Василий Васильевич

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