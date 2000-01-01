Арсентьева (Бочарова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьева (Бочарова) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: Бочарова Евдокия Михайловна

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