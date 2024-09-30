Олонен (Олонен) Катарина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олонен Петр Петрович
Рождение ребёнка
23.02.1864
Сын: Олонен Петр Петрович
Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович
Рождение ребёнка
19.02.1868
Дочь: Хювёнен (Олонен) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович
Смерть
Неизвестно