Олонен (Олонен) Катарина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олонен (Олонен) Катарина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олонен Петр Петрович

Рождение ребёнка
23.02.1864

Сын: Олонен Петр Петрович

Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович

Рождение ребёнка
19.02.1868

Дочь: Хювёнен (Олонен) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Олонен Петр Петрович

Смерть
Неизвестно

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