Игошева Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Крапивина Игошева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Игошев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кондрашова Игошева Мария Петровна
Отец ребёнка: Игошев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Игошев Иван Петрович
Отец ребёнка: Игошев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Игошев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Игошева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Игошев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Игошев Петр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939