Игошева Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошева Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Крапивина Игошева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Игошев Петр Никифорович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кондрашова Игошева Мария Петровна

Отец ребёнка: Игошев Петр Никифорович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Игошев Иван Петрович

Отец ребёнка: Игошев Петр Никифорович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Игошев Павел Петрович

Отец ребёнка: Игошев Петр Никифорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Игошева Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Игошев Петр Никифорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Игошев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Игошев Петр Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игошев Петр Никифорович

Смерть
1939
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