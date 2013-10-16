Ванечкин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанечкин Владимир Иванович

Ванечкин Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.01.1953

Дата смерти

16.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.09.1974

Жена: Ванечкина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
23.04.1976

Сын: Ванечкин Станислав Владимирович

Мать ребёнка: Ванечкина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
08.06.1988

Сын: Ванечкин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Ванечкина Татьяна Сергеевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
16.10.2013
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close