Ванечкин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения22.01.1953
Дата смерти16.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.09.1974
Рождение ребёнка
23.04.1976
Сын: Ванечкин Станислав Владимирович
Мать ребёнка: Ванечкина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
08.06.1988
Сын: Ванечкин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Ванечкина Татьяна Сергеевна
Смерть
16.10.2013