Касатухина (Воронина) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касатухина (Воронина) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Юрьевск, кировская обл

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Воронин Федор

Мать: Воронина Анна

Юрьевск, кировская обл
Бракосочетание
Около 1930

Муж: Касатухин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
07.07.1932

Дочь: Губина Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Касатухин Василий Кузьмич

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Место жительства
1932
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Касатухин Василий Кузьмич

Башкирия
Смерть
Неизвестно
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