Касатухина (Воронина) Екатерина Федоровна
Место рожденияЮрьевск, кировская обл
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Воронин Федор
Мать: Воронина Анна
Юрьевск, кировская обл
Бракосочетание
Около 1930
Рождение ребёнка
07.07.1932
Дочь: Губина Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Касатухин Василий Кузьмич
Место жительства
1932
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Касатухин Василий Кузьмич
Башкирия
Смерть
Неизвестно