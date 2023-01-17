Самуйлик (Мокейчук) Светлана Ильинична
Место рождения
Дата рождения12.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.09.2001
Рождение ребёнка
05.04.2002
Сын: Самуйлик Владислав Павлович
Отец ребёнка: Самуйлик Павел Анатольевич
Рождение ребёнка
08.07.2005
Дочь: Самуйлик Анна Павловна
Отец ребёнка: Самуйлик Павел Анатольевич