Самуйлик (Мокейчук) Светлана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуйлик (Мокейчук) Светлана Ильинична

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Место рождения

Гольцы, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

12.12.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольцы, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
?.09.2001

Муж: Самуйлик Павел Анатольевич

Гольцы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.04.2002

Сын: Самуйлик Владислав Павлович

Отец ребёнка: Самуйлик Павел Анатольевич

Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
08.07.2005

Дочь: Самуйлик Анна Павловна

Отец ребёнка: Самуйлик Павел Анатольевич

Пинск, Брестская область
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