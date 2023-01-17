Круглова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1923

Сын: Круглов Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Круглов Николай

Клушино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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