Скрипников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Моздок
Рождение ребёнка
Около 1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Моздок
Смерть
2012
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