Скрипников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Моздок
Рождение ребёнка
Около 1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Моздок
Смерть
2012