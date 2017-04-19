Сагадиев Фатихьян Гаянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСагадиев Фатихьян Гаянович

Сагадиев Фатихьян Гаянович

Место рождения

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н

Дата рождения

22.10.1925

Дата смерти

19.04.2017

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1925

Отец: Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич

Мать: Сагадиева Адия

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
19.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагадиева Фина

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагадиева Фина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагадиева Фина

Военная награда
Неизвестно
Сагадеев Фатих Гаянович Гв. мл. сержант, __.__.1925Башкирская АССР, Татышлинский р-н, Татышлинский с/с. Сводная картотека Перечень наград 29.04.1945 Орден Славы III степени 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Сагадиев Фатихьян Гаянович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1925Башкирская АССР, Татышлинский р-н, д. Уразгильда. Юбилейная картотека
Смерть
19.04.2017
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close