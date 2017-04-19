Сагадиев Фатихьян Гаянович
Место рожденияд.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Дата рождения22.10.1925
Дата смерти19.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1925
Отец: Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич
Мать: Сагадиева Адия
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
19.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сагадиева Фина
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сагадиева Фина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагадиева Фина
Военная награда
Неизвестно
Сагадеев Фатих Гаянович Гв. мл. сержант, __.__.1925Башкирская АССР, Татышлинский р-н, Татышлинский с/с. Сводная картотека Перечень наград 29.04.1945 Орден Славы III степени 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Сагадиев Фатихьян Гаянович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1925Башкирская АССР, Татышлинский р-н, д. Уразгильда. Юбилейная картотека
Смерть
19.04.2017
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия