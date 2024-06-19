Гусаров Валентин Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусаров Валентин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусаров (Бесфамильный) Михаил Михеевич

Мать: Гусарова (Евсигнеева) Лидия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Коробейки, Ассуйская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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