Валиева Фагиля Минлемухамматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева Фагиля Минлемухамматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валиев Минлемухаммад Валиахметович

Мать: Фатима Исламовна

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