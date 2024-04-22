Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич)
Место рождения
Дата рождения1721 ст.
Дата смертиДо 1793
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721 ст.
Упоминание
1727 ст.
Тогда - погост. Ревизская сказка. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.1 д.150 стр.17
Рождение ребёнка
1741 или 1745 ст.
Сын: Антип Прохорович Тюменцев
Мать ребёнка: Тюменцева Жена Прохора
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Тюменцев Михаил Прохорович
Мать ребёнка: Тюменцева Жена Прохора
Рождение ребёнка
Между 1746 и 1747 ст.
Мать ребёнка: Тюменцева Жена Прохора
Упоминание
1747 ст.
Уже село. Ревизская сказка - 26 лет РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.309
Рождение ребёнка
Между 1748 и 1750 ст.
Мать ребёнка: Тюменцева Жена Прохора
Смерть
До 1793