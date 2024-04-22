Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич)

Место рождения

Бобровский, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1721 ст.

Дата смерти

До 1793

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721 ст.

Отец: Тюменцев Перфилий (Порфирий) Вавилович

Мать: Тюменцева Жена Перфилия Мать Никиты и Прохора

Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Упоминание
1727 ст.
Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Тогда - погост. Ревизская сказка. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.1 д.150 стр.17
Рождение ребёнка
1741 или 1745 ст.

Сын: Антип Прохорович Тюменцев

Мать ребёнка: Тюменцева Жена Прохора

Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Тюменцев Михаил Прохорович

Мать ребёнка: Тюменцева Жена Прохора

Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Между 1746 и 1747 ст.

Сын: Тюменцев Иов Прохорович

Мать ребёнка: Тюменцева Жена Прохора

Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Упоминание
1747 ст.
Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Уже село. Ревизская сказка - 26 лет РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.309
Рождение ребёнка
Между 1748 и 1750 ст.

Сын: Тюменцев Яков Прохорович

Мать ребёнка: Тюменцева Жена Прохора

Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Смерть
До 1793
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