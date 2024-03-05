Гайдуков Валерий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдуков Валерий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайдуков Леонид

Мать: Косырихина Юлия Валерьевна

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