Шарипов Расул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Расул

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарипова Рамзия Раисовна

Рождение ребёнка
07.11.1978

Сын: Шарипов Марат Расулович

Мать ребёнка: Шарипова Рамзия Раисовна

Рождение ребёнка
20.03.1981

Сын: Шарипов Вакиль Расулович

Мать ребёнка: Шарипова Рамзия Раисовна

Смерть
Неизвестно

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