Ефремов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1937

Дата смерти

13.09.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремов (Солодовников) Мария Семёновна

Рождение ребёнка
10.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремов (Солодовников) Мария Семёновна

Смерть
13.09.1997

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