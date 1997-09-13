Ефремов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1937
Дата смерти13.09.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремов (Солодовников) Мария Семёновна
Смерть
13.09.1997