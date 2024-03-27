Исаева (Кантюкова) Танзиля
Место рожденияКамкино, Нижегородской области
Дата рождения24.05.1895
Дата смерти28.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1895
Отец: Кантюков Хайретдин
Мать: Кантюкова Зулейха
Камкино, Нижегородской области
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Нафися
Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Вагапова Раися
Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Исаев Хафиз Нурмухаммят Улы
Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
25.08.1924
Сын: Исаев Умяр Нурмухаммят Улы
Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: Досаева Рашидя Нурмухамметовна
Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1930
Дочь: Сафарова Асия Нурмухаммедовна
Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кантюкова Халися Нурмухамметовна
Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1985