Исаева (Кантюкова) Танзиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Кантюкова) Танзиля

Место рождения

Камкино, Нижегородской области

Дата рождения

24.05.1895

Дата смерти

28.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1895

Отец: Кантюков Хайретдин

Мать: Кантюкова Зулейха

Камкино, Нижегородской области
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Нафися

Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Вагапова Раися

Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Исаев Хафиз Нурмухаммят Улы

Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
25.08.1924

Сын: Исаев Умяр Нурмухаммят Улы

Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: Досаева Рашидя Нурмухамметовна

Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
05.12.1930

Дочь: Сафарова Асия Нурмухаммедовна

Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кантюкова Халися Нурмухамметовна

Отец ребёнка: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер

Смерть
28.02.1985
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