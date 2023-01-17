Дьяченко Леон Павлович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти01.09.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Дьяченко-Касаткина Екатерина Леоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Дьяченко Николай Леонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.09.1944