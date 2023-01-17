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Дьяченко Леон Павлович

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Место рождения

Ржавец, Старосельская волость, Мстиславский уезд

Дата рождения

1906

Дата смерти

01.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржавец, Старосельская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Дьяченко Борис Леонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Дьяченко-Касаткина Екатерина Леоновна

Мать ребёнка: не указана

Ржавец, Старосельская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
1938

Сын: Дьяченко Михаил Леонович

Мать ребёнка: не указана

Ржавец, Старосельская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Дьяченко Николай Леонович

Мать ребёнка: не указана

Ржавец, Старосельская волость, Мстиславский уезд
Смерть
01.09.1944
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