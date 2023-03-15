Щербакова (Олейникова) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Олейникова) Пелагея Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олейников Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шербакова (Шербакова) Мария Федосеевна

Отец ребёнка: Шербаков Федосей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина (Шербаков) Елизавета Федосеевна

Отец ребёнка: Шербаков Федосей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шербаков Федосей

Рождение ребёнка
1908

Сын: Щербаков Яков Федосеевич

Отец ребёнка: Шербаков Федосей

Смерть
Неизвестно

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