Щербакова (Олейникова) Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Олейников Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шербакова (Шербакова) Мария Федосеевна
Отец ребёнка: Шербаков Федосей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першина (Шербаков) Елизавета Федосеевна
Отец ребёнка: Шербаков Федосей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шербаков Федосей
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Шербаков Федосей
Смерть
Неизвестно