Лётова (Зорина) Татьяна Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Зорин Тимофей
Мать: ?
Рождение ребёнка
09.07.1900
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
04.02.1903
Дочь: Мария Семенова
Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
23.04.1905
Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
09.07.1906
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
20.04.1908
Дочь: Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1910
Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1910
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, деревня Тимшино