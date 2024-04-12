Лётова (Зорина) Татьяна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лётова (Зорина) Татьяна Тимофеева

Место рождения

Дмитровцы, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Зорин Тимофей

Мать: ?

Дмитровцы, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
09.07.1900

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1903

Дочь: Мария Семенова

Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1905

Сын: Лётов Василий Семенович

Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
09.07.1906

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
20.04.1908

Дочь: Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
21.07.1910

Сын: Лётов Николай Семенович

Отец ребёнка: Лётов Семен Васильевич

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лётов Семен Васильевич

Смерть
После 1910
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, деревня Тимшино
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